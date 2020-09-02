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Aktüel Antalya'da kuyumculara sahte altın satan 3 zanlı tutuklandı
Aktüel

Antalya'da kuyumculara sahte altın satan 3 zanlı tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-09-02 11:27:09 -
Antalya'da kuyumculara sahte altın satan 3 zanlı tutuklandı

ANTALYA (AA) - Antalya'da kuyumculara sahte altın satarak dolandırıcılık yaptıkları belirlenen 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, bir kuyumcuya sahte altın zincir satan Z.A'yı gözaltına aldı. Yapılan araştırmada şüphelinin suçu, R.C. ve F.F.Ç. ile işlediği tespit edildi.

Güvenlik kamerası ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelilerin bulunduğu aracın Muğla istikametine gittiğini belirledi. Şüpheliler Köyceğiz ilçesindeki kontrol noktasında durdurulan araçta polis ekiplerince yakalandı.

R.C. ve F.F.Ç'nin üzerilerinde yapılan aramada, sahte altın satışından elde edildiği değerlendirilen 19 bin 800 lira, araçlarında ise altın görünümlü yaklaşık 20 gram ağırlığında 5 metal ile 4 künye bulundu.

Yapılan araştırmada şüphelilerin kent merkezindeki 5, Alanya ilçesindeki 2 kuyumcuya sahte altın zincir satarak yaklaşık 25 bin 500 lira dolandırıcılık yaptıkları anlaşıldı.

Adliyeye sevk edilen Z.A, R.C. ve F.F.Ç. çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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