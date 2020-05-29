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Aktüel

Antalya’da kumar baskınına 44 bin lira ceza

Antalya’da polisin yaptığı kumar operasyonunda 14 kişiye kumar oynama, sosyal mesafe ihlali ve kapalı alanda sigara içmek suçlarından toplam 44 bin 100 lira idari para cezası uygulandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-29 18:38:00 -
Antalya’da kumar baskınına 44 bin lira ceza

Antalya’da polisin yaptığı kumar operasyonunda 14 kişiye kumar oynama, sosyal mesafe ihlali ve kapalı alanda sigara içmek suçlarından toplam 44 bin 100 lira idari para cezası uygulandı.


Manavgat ilçesi Yukarıhisar Mahallesi Tugayoğlu Caddesi’nde bulunan bir adreste kumar oynandığı bilgisini alan polis, ofis olarak kullanılan adrese baskın yaptı. Cumhuriyet Savcısının talimatları doğrultusunda ofiste yapılan aramada, 3 deste iskambil kağıdı, 21 adet okey oyun taşı ve 620 lire para ele geçirildi. Adreste bulunan 14 kişiden kumar oynadığı değerlendirilen 4 kişiye kişi başı bin 225 lira olmak üzere toplam 4 bin 900 lira, kapalı alanda sigara içildiğinin tespit edilmesi üzerine 4 şahsa 187 ’şer lira olmak üzere toplam 748 lira ve korona virüs salgını sebebi ile alınan tedbirler kapsamında sosyal mesafe kuralına uymamaları nedeniyle 3 bin 150’şer lira olmak üzere toplam 44 bin 100 lira idari para cezası uygulandı.


Kumar oynattığı belirlenen şüpheli G.O hakkında ise “kumar oynanması için yer ve imkan sağlama” suçundan adli işlem yapıldı.

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