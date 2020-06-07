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Aktüel

Antalya’da koyun hırsızı jandarmadan kaçamadı

Antalya’da kiralık araçla 3 koyun çalan şüpheli, jandarma ekiplerinin takibiyle yakalandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-07 18:05:14 -
Antalya’da koyun hırsızı jandarmadan kaçamadı

Antalya’da kiralık araçla 3 koyun çalan şüpheli, jandarma ekiplerinin takibiyle yakalandı. Şüphelinin sattığı yerde alınan koyunlar, sahibine teslim edildi.


Döşemealtı ilçesi Dağbeli Mahallesindeki ahırından 3 koyunu çalınan A.A., durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbarın ardından İl Jandarma Komutanlığı ve Dağbeli Karakol Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi(JASAT) geniş çaplı inceleme başlattı. Hırsızlığın olduğu bölgede kamera incelemesi yapan ekipler, şüpheli beyaz bir aracın plakasını belirledi. Takibe alınan aracın kiralama olduğunu tespit eden ekipler, kiralayan kişiyi de belirledi. Yapılan operasyonla V.Y Döşemealtı’nda yakalandı.


İfadesinde hırsızlığı kendisinin yaptığını ve hayvanları Varsak’ta bir kişiye bin 900 TL’ye sattığını söyledi. Bu kişinin adresine giden jandarma 3 koyunu ahırda buldu. Koyunlar sahibi A.A.’ye teslim edilirken, şüpheli V.Y., adliyeye sevk edildi.

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