Antalya'da korkutan yangın! Tüpler art arda patladı!

Beldibi Mahallesi'nde Ömer Tüysüz'ün işlettiği restoranda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangında art arda patlayan tüpler, korkuya neden oldu. Jandarma ekiplerince bölgede güvenlik önlemi alındı.

Mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince yangına müdahale edildi. Yangın, restoranın yanındaki yerleşim alanlarına sıçramadan söndürüldü.

Yaklaşık 15 dakika süren yangında restoran kullanılamaz hale geldi.