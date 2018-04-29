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Antalya'da korkutan yangın

Antalya’da kullanılmayan küçük bir kulübede çıkan yangın, bitişiğindeki izolasyon malzemelerinin yer aldığı depoya sıçradı.

29 Nisan 2018 Pazar 15:10
Antalya'da korkutan yangın

Antalya’da kullanılmayan küçük bir kulübede çıkan yangın, bitişiğindeki izolasyon malzemelerinin yer aldığı depoya sıçradı. Yangın esnasında depoda bulunan 'Maya’ isimli köpeğin şaşkın bakışları dikkat çekti. 

3 İTFAİYE EKİBİ MÜDAHALE ETTİ

Edinilen bilgiye göre, saat 13.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Konuksever Mahallesi Gazi Bulvarı üzerinde kullanılmayan bir kulübede yangın, çıktı. Kısa sürede bitişiğindeki izolasyon malzemelerinin bulunduğu depoya sıçrayan yangını görenler, durumu itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı 3 itfaiye ekibi, yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.

 

Yangın sırasında depoda bir direğe zincirle bağlı olan 'Maya' isimli köpeğin ise şaşkın bakışları dikkat çekti. Uzun süre deponun bir sağına bir soluna giden Maya, itfaiye ekiplerinin sıktığı sudan da etkilendi. 

Haber Tarihi: 29 Nisan 2018 Pazar 15:10
  1. Antalya
  2. antalya
  3. yangın
  4. itfaiye ekipleri

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