Antalya'da korkutan orman yangını
Antalya'nın Aksu ilçesinde çıkan orman yangınına ekipler yangına müdahale etti.22 Temmuz 2018 Pazar 14:38
Aksu ilçesi Yurtpınar Mahallesi'nde başlayan yangın Murtuna Mahallesi'ne sıçradı. Seraları ve bölgedeki yerleşim alanlarını tehdit eden yangın için Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Orman Bölge Müdürlügü'ne ait arazözlerin müdahalesiyle Yurtpınar Mahallesi'ndeki yangın kontrol altına alınırken, Murtuna Mahallesi'ne sıçrayan yangının söndürülmesi için havadan ve karadan müdahale sürdü.
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