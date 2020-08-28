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Yerel Antalya'da korkutan olay: Model uçak düştü, alanı alevler kapladı!
Yerel

Antalya'da korkutan olay: Model uçak düştü, alanı alevler kapladı!

Antalya’da iniş sırasında kontrolden çıkan RC (radio control) uçağın düşmesi sonucu çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Yeniakit Publisher
2020-08-28 16:21:00 - 2020-08-28 16:24:30
Antalya'da korkutan olay: Model uçak düştü, alanı alevler kapladı!

Antalya’da pilotun kontrol edemecği model uçağın iniş sırasında düşmesi sonucu makilik alanda yangın çıktı.

İhlas Haber Ajansı’nın bildirdiğine göre söz konusu olay, Antalya’nın Döşemealtı ilçesindeki Karain Havacılık Eğitim Merkezinde yaşandı. Uçuş eğitim çalışmalarının yapıldığı esnada bir pilotun, uzaktan kumanda ile kontrol etmeye çalıştığı 1,5 metre büyüklüğündeki model uçak, inerken pilotun kontrolden çıktı.

Tamamen kontrol dışı kalan model uçak, pist arasındaki makilik alana çakıldı. Düşmenin etkisiyle parçalanan uçak nedeniyle alan içindeki birkaç noktada yangın çıktı.

Alevlerin büyümesi sonrası yetkililere haber verilmesiyle birlikte, olay yerine Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri geldi.

Alevlere müdahale eden ekipler, bir süre sonra yangını söndürdü.

Olaya dair soruşturma başlatıldığı bildirildi.

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