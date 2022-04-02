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Gündem Antalya'da korkunç manzara! Ekipler hemen bölgeye geldi
Gündem

Antalya'da korkunç manzara! Ekipler hemen bölgeye geldi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde sırtından silahla vurulmuş erkek cesedi bulundu. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından cenaze otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Yeniakit Publisher
2022-04-02 16:47:00 -
Antalya'da korkunç manzara! Ekipler hemen bölgeye geldi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde sırtından silahla vurulmuş erkek cesedi bulundu.

Sarılar Mahallesi Kümeevler mevkisinde yerde hareketsiz yatan birini gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Bölgeye İlçe Jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede silahla vurularak öldüğü tespit edilen kişinin, 25 yaşındaki Selim İ. olduğu belirlendi.

Cenaze otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

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