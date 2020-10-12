  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Antalya'da konteyner barakada çıkan yangında 6 aylık bebek öldü
Aktüel

Antalya'da konteyner barakada çıkan yangında 6 aylık bebek öldü

Yeniakit Publisher
2020-10-12 11:29:36 -
Antalya'da konteyner barakada çıkan yangında 6 aylık bebek öldü

ANTALYA (AA) – Antalya'nın Serik ilçesinde tarım işçisi ailenin kaldığı konteyner barakada çıkan yangında Suriye uyruklu 6 aylık bebek hayatını kaybetti.

Kozağacı Mahallesi'ndeki bir serada çalışan Suriyeli çift, uyuyan 6 aylık bebeklerini kaldıkları konteyner barakada bırakarak sabah erken saatlerde seraya gitti. Bir süre sonra barakada henüz belirlenemeyen nedende yangın çıktı.

Yangını fark eden çevredekiler durumu itfaiyeye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Suriyeli anne ve baba da sesleri duyarak barakanın yanına geldi. Alevlerin arasına giren baba, 6 aylık kızını dışarı çıkardı. Bebek, sağlık ekibinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Savcı polis ekiplerinin incelemesinin ardından bebeğin cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
TELE1'de Süleyman Şah ile ilgili tepki çeken ifadeler! Böyle alay ettiler
Gündem

TELE1'de Süleyman Şah ile ilgili tepki çeken ifadeler! Böyle alay ettiler

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) reklam verdiği TELE1'de, Süleyman Şah ile ilgili küstah sözler sarf edildi.

Uzman isimden dikkat çeken SİHA açıklaması: Yakında başlayacak
Teknoloji

Uzman isimden dikkat çeken SİHA açıklaması: Yakında başlayacak

TÜBİTAK SAGE Enstitü Müdürü Gürcan Okumuş, "Her ülke bu yeteneği kazandıktan sonra bakacağız ki SİHA'lardan yere değil, SİHA'lar arası ayrı ..
Yok artık! PKK'nın yaktığı ormanları devlete yükledi
Medya

Yok artık! PKK'nın yaktığı ormanları devlete yükledi

ABD merkezli FOX TV'nin sunucusu Selçuk Tepeli, PKK'nın yaktığı orman yangınlarını devlete yükledi. Devletin ormanları rant için yaktığı şek..
Satılık 2013 model Audi A4
Satılık 2013 model Audi A4

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay