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Antalya'da kayıp doktorun cesedi bulundu

Yeniakit Publisher
2020-05-13 16:40:28 -
Antalya'da kayıp doktorun cesedi bulundu

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde kendisinden haber alınamayan doktorun, denizde cesedi bulundu.

Kızılin Sahili'nde denizde hareketsiz bir kişiyi fark eden balıkçılar, durumu Sahil Güvenlik Komutanlığına bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye giden Sahil Güvenlik ekipleri, deniz yüzeyinde hareketsiz duran cesedi, karaya çıkardı.

6 gündür bulunamayan 36 yaşındaki doktor Orhan Bican'ın ailesi, olaydan haberdar olunca sahile gitti. Baba Ferruh Bican, cesedin oğluna ait olduğunu teşhis etti.

Bican'ın cesedi, ölüm sebebinin tespiti için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Bir süre önce eşinden ve havalimanındaki işinden ayrılarak anne babasıyla yaşamaya başlayan doktor Orhan Bican, 7 Mayıs'ta denizde yüzmek istediğini belirterek evden ayrılmış ancak kendisinden bir daha haber alınamamıştı. Polis ve Sahil Güvenlik ekiplerinin yaptığı aramada Bican'ın kıyafetleri ve eşyaları sahil kenarında bulunmuştu.

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