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Antalya'da kavgayı ayırmak isterken hayatını kaybetti

Kaş ilçesinde kavga eden iki grubu ayırmak isterken bıçaklanan kişi, hayatını kaybetti.

16 Ekim 2018 Salı 11:02
Antalya'da kavgayı ayırmak isterken hayatını kaybetti

Kınık Mahallesi'nde yaşayan Dündar Aksak, yol verme nedeniyle kavga eden iki grubu ayırmaya çalıştı. Aksak, yaşanan arbede sırasında kalbinden bıçaklandı.

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki özel bir hastaneye kaldırılan Aksak, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, olaya ilişkin 5 kişiyi gözaltına aldı. Kaş Belediyesinde ulaşım görevlisi olarak çalıştığı öğrenilen Aksak'ın cenazesinin, Kınık Mahallesi'nde toprağa verileceği belirtildi.

Haber Tarihi: 16 Ekim 2018 Salı 11:02
  1. Muğla
  2. Asayiş Şube Müdürlüğü
  3. cinayet
  4. Kaş
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