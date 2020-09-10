Antalya'da karpuz yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı
Kamyondaki tonlarca karpuz yol kenarına döküldü
ANTALYA (AA) - Antalya'nın Akseki ilçesinde devrilen karpuz yüklü kamyonun sürücüsü yaralandı.
Enver Keleş idaresindeki karpuz yüklü 07 YJ 984 plakalı kamyon, Konya - Antalya kara yolu Yarpuz Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi.
Yoldan geçenlerin ihbarıyla kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekibi, yaralanan sürücü Keleş'i hastaneye götürdü.
Kamyondaki tonlarca karpuz ise yol kenarına dökülerek zarar gördü.