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Antalya'da karla mücadele başladı

Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından, Gündoğmuş ilçesini yaylalara bağlayan yolda, boyu 4 metreyi bulan kar kütlelerinin temizlenmesi için çalışma başlatıldı.

24 Nisan 2018 Salı 16:24
Antalya'da karla mücadele başladı

Havaların ısınmasıyla Antalya'da sahiller, yeni turizm sezonu için hazırlanırken, diğer yandan yaylalarda karla mücadele devam ediyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, kentin en uzak ilçelerinden Gündoğmuş'u 55 yaylaya bağlayan iki bin rakımlı Söbüçimen yayla yolunda, boyu 4 metreyi bulan karları temizlemeye başladı.

YOL, YÖRÜKLERİN GÖÇ ZAMANINA YETİŞTİRİLMEYE ÇALIŞILIYOR. 

Belediyenin ilçelerden sorumlu başkan danışmanı İsa Akdemir, bölgeyi ziyaret ederek, çalışmaları Gündoğmuş Belediye Başkan Yardımcısı Ali Gülen ile inceledi.

Akdemir yaptığı açıklamada, Antalya merkezde yaşayan çoğu vatandaşın bu durumdan haberdar olmadığını kaydetti.

Belediye Başkan Yardımcısı Gülen de Söbüçimen yayla yolunun, bölge için çok önemli olduğunu dile getirdi.

Yolun, Gündoğmuş, Alanya ve Manavgat ilçelerindeki 55 yaylaya bağlandığına işaret eden Gülen, vatandaşların bahar gelmesiyle yolları daha sık kullanacağını kaydetti.

Haber Tarihi: 24 Nisan 2018 Salı 16:24
  1. Antalya
  2. karla mücadele çalışması

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