Antalya'da karantinaya uymayan 155 kişiye cezai işlem uygulandı

ANTALYA (AA) - Antalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle evlerinde izolasyon kararına uymayan 155 kişiye 488 bin 250 lira idari para cezası uygulandı.

Antalya İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür, yaptığı yazılı açıklamada, tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgınına ilişkin Sağlık Bakanlığının talimatları ve rehberleri doğrultusunda çok önemli çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca alınan kararlar doğrultusunda evde izolasyon kararı verilmiş Kovid-19 testi pozitif çıkan hastaların ve bu hastaların temas ettikleri kişilerin 14 gün süre ile evlerinde sıhhi gözlem altına alınmasına yönelik denetimler yapıldığını bildiren Hülür, şunları kaydetti:

"Antalya merkez ve ilçelerinde toplamda 28 bin 680 ikametgah kontrol edildi ve 28 bin 525 kişi ikametinde görüldü. 155 vatandaşa ise İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun almış olduğu kararlara uymamaktan haklarında kişi başı 3 bin 150 lira olmak üzere toplamda 488 bin 250 lira idari para cezası uygulandı. Pandemi sürecinde aldığımız önlemler ve uygulamalar konusunda halkımızın gösterdiği duyarlılık ve destek çok önemlidir. Halk sağlığını korumak ve geliştirmek hepimizin görevi ve sorumluluğudur. Bu nedenle izolasyon kurallarına uyalım."

Hülür, sosyal mesafenin korunması, maske takılması ve el hijyenine önem verilmesi konusunda da uyarıda bulundu.