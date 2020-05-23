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Antalya'da karantinaya alınan mahallede gıda paketi dağıtıldı

Yeniakit Publisher
2020-05-23 12:51:09 -
Antalya'da karantinaya alınan mahallede gıda paketi dağıtıldı

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Serik ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulanan mahallede vatandaşlara gıda yardımı yapıldı.

İlçede girişe ve çıkışa kapatılan Merkez Mahallesi'nin 15 sokağında vatandaşların mağduriyet yaşamaması için Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri gıda paketi dağıttı. Bugün mahalleye gelen polis ve belediye ekipleri yardımları vatandaşlara ulaştırdı.

Bu arada, mahallede test sonucu pozitif çıkan 20 kişinin Serik Devlet Hastanesi'ndeki tedavileri sürüyor.

İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla başlatılan karantina uygulamasının kapsama alanı, Kovid-19 testi pozitif çıkan ve onların temas ettiği kişiler göz önüne alınarak 15 sokağa çıkarılmıştı.

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