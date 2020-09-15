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Aktüel Antalya'da karantinada olması gereken kadın Konyaaltı sahilinde yakalandı
Aktüel

Antalya'da karantinada olması gereken kadın Konyaaltı sahilinde yakalandı

Yanındaki çocukla birlikte hastaneye götürülen kadına, karantina kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 3 bin 150 lira ceza kesildi

Yeniakit Publisher
2020-09-15 13:04:29 -
Antalya'da karantinada olması gereken kadın Konyaaltı sahilinde yakalandı

ANTALYA (AA) - Antalya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinada bulunması gereken kadın, yanındaki kız çocuğu ile birlikte Konyaaltı sahilinde yakalandı.

Konyaaltı sahiline yanında 6 yaşlarında bir kız çocuğu ile gelen kadının ağladığını görenler durumu polis ekiplerine bildirdi.

Polis ekiplerinin yaptığı araştırmada isminin D.M (31) olduğu tespit edilen kadının Kovid-19 karantinasında olması gerektiği belirlendi. Bunun üzerine çevre güvenliği alan polis, 112 Acil Servis ekiplerinden yardım istedi.

Olay yerine gelen sağlık ekibi koruyucu tulum, maske ve gözlük tedbirleri ile kadın ve kız çocuğunun yanına gitti. Sağlık çalışanlarının ikna ettiği kadın, yanındaki çocukla birlikte hastaneye kaldırıldı.

Bu arada, hakkında adli işlem başlatılan D.M'ye karantina kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 3 bin 150 lira idari para cezası kesildi.

Polis ekiplerinin çevre güvenliği aldığı ve sağlık çalışanlarının D.M'yi ikna etmeye .çalıştığı süreçte ise sahile gelen bazı vatandaşların, yaşananlara aldırış etmeden plajda güneşlenmesi ve denize girmeyi sürdürmesi dikkati çekti.

Sahildeki vatandaşlardan Volkan Yılmaz, gazetecilere, elindeki bavulla sahile gelen kadının eşyalarını bavuldan çıkarıp, "ölmek istemiyorum' diye bağırdığını söyledi. Yılmaz, "Kadın önce gülüyordu. Gülmesi bitince de bağırarak ağlamaya, ardından da alkışlamaya başladı." diye konuştu.

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