Antalya’da kar kalınlığı 4,5 metreli bulan yolların açılması çalışmaları

Antalya merkezde yaz günleri yaşanırken yaylalarda ise kış şartları devam ediyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi kırsal alan ekipleri Akseki’nin Göktepe yaylasında kar kalınlığı 4.5 metreye kadar ulaşan karla kaplı yolu açmak için çalışıyor.

Antalya’da Mayıs ayında 30 derece hava sıcaklığı yaşanırken yaylalarında karla mücadele çalışmalarına devam ediliyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri Manavgat ve Akseki’nin yaz ayında sık kullandığı Göktepe Yayla yolunun karla kaplı kısmını açmak için çalışıyor. 4.5 metreyi bulan karlı yolda ekiplerin çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Kar kalınlığı nedeniyle bazen iş makineleri bile görünmez duruma gelebiliyor. Uzun zamandır karla kapalı olan Göktepe yayla yolu ekiplerin hummalı çalışması sonucu vatandaşların ulaşımına açılacak.