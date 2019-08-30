0553 313 94 23

Antalya’da kaçak elektronik sigara imalathanesi ele geçirildi

Antalya’da kaçak elektronik sigara imalathanesine çevrilen bir eve düzenlenen operasyonda litrelerce likit ve binlerce şişe ele geçirildi.

30 Ağustos 2019 Cuma 19:06
Antalya’da kaçak elektronik sigara imalathanesi ele geçirildi

Antalya’da kaçak elektronik sigara imalathanesine çevrilen bir eve düzenlenen operasyonda litrelerce likit ve binlerce şişe ele geçirildi. İmal ettikleri ürünleri internetten satan 3 kişi gözaltına alındı.



Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, il genelinde kaçak elektronik sigara ve elektronik sigara malzemeleri satan şahıs ve organizasyonlara yönelik operasyon gerçekleştirildi. Antalya’nın Kepez ilçesinde bir ikametin elektronik sigara likiti imalathanesi olarak kullanıldığı tespit edildi. Yapılan aramada, 11 bin 651 adet 531 litre elektronik sigara likiti, bin 489 adet elektronik sigara likit aroması, 149 litre elektronik sigara likit yapımında kullanılan aroma, 860 litre sigara likit yapımında kullanılan gliserin, 57 bin 600 adet elektronik sigara likiti şişe etiketler, 27 bin 335 adet likit boş şişesi ve kapağı, bin 597 adet farklı ebatlarda elektronik sigara likiti boş şişesi, 3 bin 450 adet likit şişesi karton ambalaj kutusu, 620 adet elektronik sigara cihazı parçaları, 8 adet elektronik sigara cihazı, 3 adet hassas terazi, bir adet likit karıştırmaya yarayan elektrikli kazan, bir adet huni, bir adet cam sıvı ölçme beheri, bir adet şişe etiketlemeye yarayan cihaz ele geçirildi.



İkamette imal ettikleri likitleri, elektronik sigara cihazlarını ve elektronik sigara parçalarını kargo firmaları aracılığı ile internet ve sosyal medya üzerinden sattıkları tespit edilen T.A., Ö.A. ve E.Y. isimli şahıslar gözaltına alınarak adli makamlara sevk edildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 30 Ağustos 2019 Cuma 19:06
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başkan Erdoğan konuşuyor
    1. Başkan Erdoğan konuşuyor
    2. Rus özel kuvvetlerinden sızma girişimi!
    3. Fırtınanın yıktığı ağaç büfenin..
    4. Trafoda patladı: Yüksek voltaj..
    5. Turhan Çömez Türkiye’ye döndü
    6. Bakan Çavuşoğlu :“F-35’leri satın..
    7. Malatya’da trafik kazası: 1 ölü, 7..
    8. Türk Yıldızları’ndan nefes kesen..
    9. Alaçatı’ya Kuş Gözlem Parkuru yapılacak
    10. VGC’den Vanspor’lu futbolculara moral..
    11. Oval Ofis'teki skandal patlak verdi!..
    12. Pompeo'dan Çin'e Uygur çağrısı
    13. Antalya’da kaçak elektronik sigara..
    14. Jandarma Özalp ilçesinde sahte 2 bin..
    15. Kastamonu'da "30 Ağustos Zafer Kupası..
    16. Ege Denizi’nde 4.4 büyüklüğünde deprem
    17. Ege Denizi'nde deprem
    18. Ege'de korkutan deprem! İzmir'de..
    19. Yemen'de "Birleşik Arap Emirlikleri"..
    20. ABD'den Tayvan ve Hong Kong merkezli..
    21. Çavuşoğlu-Soreide ortak basın..
    22. Erzurum'da 61,5 kilogram eroin ele..
    23. Katar'dan BAE ve Suudi Arabistan'a..
    24. Artistik Cimnastik Dünya Kupası başladı
    25. Ahlat’ta “Eğitim Kurumu Müdürleri..
    26. Savcılıktan "organları çalındı"..
    27. Büyük Zafer'in 97'nci yıl dönümü
    28. Şehit Kargın'ın ailesine şehadet..
    29. Çavuşoğlu-Soreide ortak basın toplantısı
    30. Ampute Milli Futbol Takımı'nın Düzce..
    Cumhurbaşkanı Erdoğan Beşir Atalay ile görüştü
    Cumhurbaşkanı Erdoğan Beşir Atalay ile görüştü
    AK Partili isimden Davutoğlu’na sert tepki! ‘Sen dünyanın en güvenilmez adamısın’
    AK Partili isimden Davutoğlu’na sert tepki! ‘Sen dünyanın en güvenilmez adamısın’
    Sözleri çok konuşulmuştu! Davutoğlu kimi kastettiğini açıkladı
    Sözleri çok konuşulmuştu! Davutoğlu kimi kastettiğini açıkladı
    Beyaz Saray'dan Erdoğan açıklaması
    Beyaz Saray'dan Erdoğan açıklaması
    İmamoğlu'nun Diyarbakır'da kimle görüşeceği ortaya çıktı
    İmamoğlu'nun Diyarbakır'da kimle görüşeceği ortaya çıktı

    Günün Karikatürü

    30 Ağustos 2019
    İmamoğlu’nun adaylığı o skandal toplantıda kesinleşmiş!
    İmamoğlu’nun adaylığı o skandal toplantıda kesinleşmiş!
    5 milyon emekli bekliyor! Maaşlar 550 TL artacak
    5 milyon emekli bekliyor! Maaşlar 550 TL artacak