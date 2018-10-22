Antalya'da imamın en zor cenaze namazı
Meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Diyarbakır'da görevli Jandarma Uzman Çavuş Can'ın cenazesi, memleketi Manavgat ilçesinde toprağa verildi.22 Ekim 2018 Pazartesi 16:39
Serik ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonucu yaşamını yitiren Can'ın cenazesi, baba ocağı olan Manavgat ilçesindeki Yeni Mahalle Camisi'ne getirildi.
Camide kılınan namazın ardından, Can'ın Türk bayrağına sarılı tabutu omuzlarda Yeni Mahalle Mezarlığı'na getirildi. Cenaze namazını aynı zamanda Yeniköy Mahallesi Camisi imamı olan Can'ın babası Hasan Hüseyin Can kıldırdı.
İmam Can, "Evladıma hakkınızı helal ediniz." diyerek helallik alırken gözyaşlarını tutamadı.
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