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Antalya'da imamın en zor cenaze namazı

Meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Diyarbakır'da görevli Jandarma Uzman Çavuş Can'ın cenazesi, memleketi Manavgat ilçesinde toprağa verildi.

22 Ekim 2018 Pazartesi 16:39
Antalya'da imamın en zor cenaze namazı

Serik ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonucu yaşamını yitiren Can'ın  cenazesi, baba ocağı olan Manavgat ilçesindeki Yeni Mahalle Camisi'ne getirildi.

Camide kılınan namazın ardından, Can'ın Türk bayrağına sarılı tabutu  omuzlarda Yeni Mahalle Mezarlığı'na getirildi. Cenaze namazını aynı zamanda  Yeniköy Mahallesi Camisi imamı olan Can'ın babası Hasan Hüseyin Can kıldırdı.

İmam Can, "Evladıma hakkınızı helal ediniz." diyerek helallik alırken  gözyaşlarını tutamadı.

Haber Tarihi: 22 Ekim 2018 Pazartesi 16:39
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