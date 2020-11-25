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Aktüel Antalya'da hırsızlık şüphelisi iki kişi tutuklandı
Aktüel

Antalya'da hırsızlık şüphelisi iki kişi tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-11-25 15:07:41 -
Antalya'da hırsızlık şüphelisi iki kişi tutuklandı

ANTALYA (AA) - Antalya'da 3 günde 13 restoran ve kafeteryadan hırsızlık yaptıkları öne sürülen iki şüpheli tutuklandı.

Manavgat ilçesinde restoran ve kafeteryalardan para ve bahşiş kutuları çalınmasıyla ilgili Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası görüntülerini ve MOBESE kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelilerin A.O.B. ve H.P. olduğunu belirledi.

Operasyon düzenleyen polis, iki zanlıyı Aksu ilçesinde gözaltına aldı.

Manavgat ve Alanya ilçelerinde 3 gün içerisinde 13 iş yerinde meydana gelen hırsızlık olaylarının faili oldukları iddiasıyla adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan, şüphelilerin bir bahşiş kutusunu çaldığı anlar güvenlik kamerası görüntülerinde yer aldı.


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