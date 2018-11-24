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Antalya'da hırsızlık şüphelileri, 5 ay sonra yakalandı

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bulunan 2 evden 5 ay önce 40 bin TL değerinde ziynet eşyası çalan 2 kadın şüpheli yakalandı.

24 Kasım 2018 Cumartesi 21:22
Antalya'da hırsızlık şüphelileri, 5 ay sonra yakalandı

Antalya'da 5 ay önce iki evden 40 bin lira değerinde ziynet eşyası ve 2 bin lira çaldığı belirlenen iki kadın şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz 12 Mayıs tarihinde Muratpaşa ilçesi Kırcami Mahallesi'ndeki K.R.Ü.'nün evinden 2 bin lira çalındı. Olayın ardından araştırma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, hırsızlığı Kayseri nüfusuna kayıtlı Zekiye A. (22), ve Yeliz K.'nin 22) yaptığını belirleyerek, şüphelileri 5 ay sonra yakaladı. İki kadın şüphelinin ayrıca Konyaaltı ilçesi Altınkum Mahallesi'nde E.J.Z.'nin evinden 40 bin lira değerinde ziynet eşyası da çaldıkları belirlendi. İki şüphelinin hırsızlıktan kaydının ve Yeliz K.'nın ise aranmasının olduğu öğrenildi. Şüpheliler emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Haber Tarihi: 24 Kasım 2018 Cumartesi 21:22
  1. Konya
  2. Kayseri
  3. Antalya
  4. Muratpaşa ilçesi
  5. hırsızlık
  6. hırsızlar 5 ay sonra yakalandı

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