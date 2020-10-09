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Aktüel Antalya'da hırsızlık iddiasıyla yakalanan 4 Norveçli serbest kaldı
Aktüel

Antalya'da hırsızlık iddiasıyla yakalanan 4 Norveçli serbest kaldı

Zanlıların motosikleti çalma anı güvenlik kamerasına yansıdı

Yeniakit Publisher
2020-10-09 17:13:29 -
Antalya'da hırsızlık iddiasıyla yakalanan 4 Norveçli serbest kaldı

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde motosiklet hırsızlığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 Norveçli serbest kaldı.

İlçede farklı adreslerden 4 motosikletin çalınmasına ilişkin gözaltına alınan Norveçli S.G. (24), M.N.J. (20), A.G. (20) ve J.R'nin (20) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü savcılıkça, A.G. ise çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı şartıyla serbest kaldı.

Öte yandan zanlılardan ikisinin bir motosikleti çalma anı iş yerine ait güvenlik kamerasına yansıdı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kentte farklı adreslerden 4 motosikletin çalınması üzerine çalışma başlatılmış, güvenlik kamerası görüntülerinden kimlikleri tespit edilen 4 şüpheli dün, yaşadıkları villada yakalamıştı.


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