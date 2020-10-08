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Aktüel Antalya'da hırsızlık iddiasıyla Norveçli 4 şüpheli yakalandı
Aktüel

Antalya'da hırsızlık iddiasıyla Norveçli 4 şüpheli yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-10-08 19:31:10 -
Antalya'da hırsızlık iddiasıyla Norveçli 4 şüpheli yakalandı

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde, motosiklet hırsızlığı iddiasıyla Norveçli 4 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, farklı adreslerden 4 motosikletin çalınması üzerine çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, Norveçli S.G. (24), M.N.J. (20), A.G. (20) ve J.R'yi (20) yaşadıkları villada yakaladı.

Villada yapılan aramada çalıntı 2 motosiklet ele geçirildi. Şüpheliler, emniyete götürüldü.

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