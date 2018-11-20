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Antalya'da hırsızla selfie çekip polise teslim etti

Olta takımını çalan B.U.'yu sosyal medya üzerinden takip ederek yakalayan Bilgiç, 'selfie' çektikten sonra şüpheliyi polise teslim etti.

20 Kasım 2018 Salı 10:17
Antalya'da hırsızla selfie çekip polise teslim etti

Antalya'da yarı profesyonel olta balıkçısı Ali Bilgiç, Kaleiçi Yat Limanı'nda duran teknedeki olta takımının çalındığını anlayınca polise haber verdi. Aynı zamanda 6 bin amatör olta balıkçısının yer aldığı sosyal medya grubunun yöneticisi olan Ali Bilgiç, bir hafta sonra gruptaki bir kişinin internet ortamında kendisinin oltasıyla benzer takımın, çok ucuz fiyata satışa konulduğunu söylediğini kaydetti. Gruptaki arkadaşının, hırsızın 2 bin liralık takımı 200 liraya satışa koymasından şüphelenmesiyle kendisine haber verdiğini belirten Bilgiç, Üç gün boyunca hırsızla internet ortamında iletişimi kesmeyerek oltanın bana ait olup olmadığını netleştirdik. Ardından arkadaşım, alıcı gibi davranarak hırsızla anlaştı. Hırsız, arkadaşıma saat 23.00'te kent merkezinde bir kafede buluşmayı teklif etti. Polise de haber verdikten sonra birkaç arkadaşla kafeye gittik ve hırsızdan olta takımımı aldık" dedi.

POLİSE TESLİM ETTİ

Hırsız B.U(19). ile selfie çekip 6 bin kişilik grupta fotoğrafı 'hırsızımla selfie' diye paylaşan Bilgiç, "Hatasının karşılıksız kalmaması için bu fotoğrafı çektim. Cana geleceğine mala gelsin diye kaybettiğimiz onlarca eşyamız oldu. Olta balıkçıları olarak bundan muzdaribiz. Şikayetimizi geri çekmedik. Hem malımızı kendi çalışmamızla aldık, hem suçluyu emniyete teslim ettik" dedi.

Haber Tarihi: 20 Kasım 2018 Salı 10:17
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