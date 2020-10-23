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Aktüel Antalya'da hakkında uzaklaştırma kararı bulunan koca, bıçakla tehditten tutuklandı
Aktüel

Antalya'da hakkında uzaklaştırma kararı bulunan koca, bıçakla tehditten tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-10-23 14:25:10 -
Antalya'da hakkında uzaklaştırma kararı bulunan koca, bıçakla tehditten tutuklandı

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde eşini bıçakla tehdit ettiği iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Hacet Mahallesi'nde yaşayan Şerife Y. evden uzaklaştırma kararı bulunan eşi Ercan Y. tarafından bıçakla tehdit edildiği gerekçesiyle şikayette bulundu.

Bunun üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Ercan Y'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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