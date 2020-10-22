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Aktüel Antalya'da hafriyat kamyonunun altında kalan bisiklet sürücüsü yaşamını yitirdi
Aktüel

Antalya'da hafriyat kamyonunun altında kalan bisiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Yeniakit Publisher
2020-10-22 16:00:09 -
Antalya'da hafriyat kamyonunun altında kalan bisiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde hafriyat kamyonunun altında kalan yabancı uyruklu bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Cumhuriyet Mahallesi'nde tali yoldan bisikletiyle çıkan uyruğu henüz bilinmeyen Svetlana Stolbun, Yaşar Doğu Caddesi'nde ilerleyen Adem Ç'nin (44) kullandığı 21 DC 303 plakalı hafriyat kamyonunun altında kaldı.

Bisiklet sürücüsü Stolbun, kaza yerinde yaşamını yitirdi.

Adem Ç. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Stolbun'un cenazesi kaza yerinde yapılan incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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