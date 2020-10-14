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Aktüel Antalya'da hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü
Aktüel

Antalya'da hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü

Yeniakit Publisher
2020-10-14 12:18:10 -
Antalya'da hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde, hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

M.M'nin (51) kullandığı 07 HPK 17 plakalı hafif ticari araç, Okurcalar Mahallesi, Alanya - Antalya kara yolu Belediye Kavşağı'nda, Mustafa Şensoy (51) yönetimindeki 07 NYU 48 plakalı motosikletle çarpıştı.

Çevredekiler durumu sağlık, itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi.

Bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık, motosiklet sürücüsü Şensoy'un hayatını kaybettiğini belirledi.

M.M. jandarma tarafından gözaltına alındı.

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