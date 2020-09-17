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Aktüel Antalya'da gönüllülerin yavru caretta caretta nöbeti
Aktüel

Antalya'da gönüllülerin yavru caretta caretta nöbeti

Yeniakit Publisher
2020-09-17 15:15:07 -
Antalya'da gönüllülerin yavru caretta caretta nöbeti

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kumluca ilçesinde çevre gönüllüleri, yuvalarından çıkan yılın son caretta caretta yavrularının denize sağ salim ulaşabilmesi için sabahın ilk ışıklarına kadar sahilde nöbet tutuyor.

Kumluca sahilinde, yumurtalarından çıkan yılın son caretta caretta yavruları denizle buluşma süreçlerini tamamlıyor.

Gece saatlerinde görevlilerce açılan yuvalardan çıkan kaplumbağa yavruları, denizle buluşana kadar takip ediliyor. Yavruların zorlu yolculuklarına eşlik eden gönüllü çevreciler, yuvalardan çıkan çok sayıda caretta carettanın denize ulaşmasını sağlamanın mutluluğunu yaşıyor.

Çevre gönüllülerinden öğretmen Sedef Kaçmaz, Kumluca sahilinin Türkiye'deki 21 caretta caretta üreme alanından biri olduğunu söyledi.

Bu yıl caretta caretta yuvalarından yavru çıkışlarının sonuna geldiklerini anlatan Kaçmaz, şöyle konuştu:

"Yavrularımızın çoğu yuvalardan çıktı. Kumluca kıyılarının sadece obalar kısmında kaldı. Yuva takibinde bu yıl sayımız 250'yi geçti. Aslında bu sahilde daha fazlası var ama gücümüz buna yetti. Kontrollerimizde kendiliğinden çıkamadığı için yardım ettiğimiz 200 civarında yavruyu kurtarıp denize ulaştırdık."

Kaçmaz, sahilin çok geniş olduğunu ve 500 civarında caretta ceratta yuvası bulunduğunu tahmin ettiklerini belirtti.


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