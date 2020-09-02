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Aktüel Antalya'da gasbettiği 2 kardeşi yaralayan zanlı tutuklandı
Aktüel

Antalya'da gasbettiği 2 kardeşi yaralayan zanlı tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-09-02 11:37:53 -
Antalya'da gasbettiği 2 kardeşi yaralayan zanlı tutuklandı

ANTALYA (AA) - Antalya'da bir iş yerindeki iki kardeşi gasbedip yaralayan zanlı tutuklandı.

Konyaaltı ilçesi Altınkum Mahallesi'nde bir şüphelinin, iş yerinde Ş.N'yi darbedip yaralayarak telefonunu gasbettiği, kız kardeşi Ş.Y'yi ise bıçaklayarak ağır yaraladığı bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan incelemede, şüphelinin S.T, olduğu belirlendi. Operasyon düzenleyen ekipler şüpheliyi Meltem Mahallesi'ndeki evinde yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.T, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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