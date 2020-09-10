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Aktüel Antalya'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
Aktüel

Antalya'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-09-10 17:21:38 -
Antalya'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

ANTALYA (AA) - Antalya'da FETÖ üyeliğinden kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ şüphelilerinin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler Manavgat ilçesindeki bir adrese düzenlediği operasyonda, örgüte üye olduğu gerekçesiyle hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.B'yi gözaltına aldı.

Adliyeye sevk edilen hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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