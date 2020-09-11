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Aktüel Antalya'da FETÖ'nün parasının aklanmasına yardım iddiasıyla 39 kişi hakkında soruşturma başlatıldı
Aktüel

Antalya'da FETÖ'nün parasının aklanmasına yardım iddiasıyla 39 kişi hakkında soruşturma başlatıldı

Yeniakit Publisher
2020-09-11 16:02:28 -
Antalya'da FETÖ'nün parasının aklanmasına yardım iddiasıyla 39 kişi hakkında soruşturma başlatıldı

ANTALYA (AA) - Antalya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) adına toplanan paraların aklanmasına yardım ettikleri iddia edilen 39 şüpheli hakkında işlem yapıldığı bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışma kapsamında, FETÖ/PDY üyelerinin, örgütün finansmanı esnasında şüpheli işlem bildiriminden kurtulmak veya elde edilen himmet paralarının şüphe çekmeden aklanması için yaptıkları banka işlemleriyle ilgili rapor hazırlandı.

Rapora göre, örgüt adına toplanan paralar, güvenilir kişilerin Bank Asya'daki hesabına yatırılarak hesaba bloke kondu.

Bir süre sonra blokeler kaldırılarak hesapta bulunan paralar, nakit olarak çekildi ya da farklı hesaplara havale edildi.

2010-2015 yılları arasında yapılan bloke işlemlerinin toplam miktarının 3 milyon 486 bin 646 lira, 546 bin 350 dolar ve 210 bin avro olduğu tespit edildi.

Soruşturma kapsamında 39 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.



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