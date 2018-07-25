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Antalya'da FETÖ operasyonu!

Antalya'da, FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında, eski Korkuteli Belediye Başkanı Hasan Gökçe gözaltına alındı.

25 Temmuz 2018 Çarşamba 22:38
Antalya'da FETÖ operasyonu!

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ soruşturması kapsamında, Alanya'da bir otelde tatil yapan eski Korkuteli Belediye Başkanı Hasan Gökçe, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Gökçe, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Antalya'ya getirildi.

Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

 

Haber Tarihi: 25 Temmuz 2018 Çarşamba 22:38
  1. Emniyet Müdürlüğü
  2. Antalya
  3. Korkuteli
  4. Cumhuriyet Başsavcılığı
  5. Gökçe
  6. Alanya

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