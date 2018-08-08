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Antalya’da FETÖ operasyonu: 16 kişi gözaltında

FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında etüt merkezleri ve gaybubet evlerine yapılan baskında 16 zanlı yakalandı.

08 Ağustos 2018 Çarşamba 16:05
Antalya’da FETÖ operasyonu: 16 kişi gözaltında

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgütle bağlantısı olduğu öne sürülen zanlıları yakalamak için çalışma başlattı. Örgüt üyesi oldukları değerlendirilen, biri kayıt dışı olarak faaliyet gösteren toplam 3 etüt merkezi ve aralarında etüt merkezlerinin sahipleri ve çalışanlarının bulunduğu 11 adrese yapılan baskında 11 şüpheli gözaltına alındı.

Alanya ilçesinde ise 5 gaybubet evine yapılan baskında, aile görüntüsü vererek kamufle olan 5 zanlı yakalandı. Firari 2 zanlıyı yakalama çalışmalarının devam ettiği bildirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen 16 zanlının emniyetteki ifade işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

Haber Tarihi: 08 Ağustos 2018 Çarşamba 16:05
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