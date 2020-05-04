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Gündem

Antalya'da FETÖ operasyonları! Gözaltına alındılar

Antalya'da FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonlarda 3 kişi polis tarafından gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2020-05-04 22:40:00 -
Antalya'da FETÖ operasyonları! Gözaltına alındılar

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, FETÖ/PDY'nin deşifre edilerek faaliyetlerinin sonlandırılması, örgüt mensuplarının yakalanması amacıyla Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 27 Nisan-3 Mayıs'ta belirlenen adreslere operasyonlar düzenlendi.

FETÖ/PDY üyeliğinden aranan 3 şüpheli, saklandıkları hücre evlerinde yakalandı.

Operasyonlarda dijital materyal ve dökümanlar ele geçirildi.

Zanlılardan biri, hakkındaki soruşturmanın yürütüldüğü kente götürüldü, biri tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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