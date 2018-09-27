THY - Kabin Kıyafetleri Lansman
0553 313 94 23

Antalya'da feci ölüm! 50 metre savruldu…

Yolun karşısına geçmek isterken servis minibüsün çarptığı yaya öldü.

27 Eylül 2018 Perşembe 11:44
Antalya'da feci ölüm! 50 metre savruldu…

Kaza, Kepez ilçesi 75. Yıl Caddesi üzerinde sabah 08.00’da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 48 yaşındaki Beltan Akın isimli yaya, caddeyi ayıran köprüden geçtikten sonra yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada Akdeniz Üniversitesi istikametine doğru gitmekte olan G.D. idaresindeki 07 FKT 73 servis minibüsü Akın’a çarptı. Akın, çarpmanın şiddetiyle yaklaşık 50 metre savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Akın’ın öldüğünü tespit ederken, minibüs sürücüsü G.D. polis tarafından gözaltına alındı.

 ETRAFA SAÇILAN MADENİ PARALARI TEK TEK TOPLADILAR

 Kaza sonrası caddede trafik bir süre tek şeritten verildi. Bölgeye gelen olay yeri inceleme ekipleriyse Akın’ın etrafa saçılan çanta, cüzdan ve kişisel eşyaları üzerinde inceleme yaptı. Ekipler, cüzdandan etrafa saçılan yaklaşık 3 TL madeni parayı da tek tek topladı.

 Akın’ın cenazesi çevredeki vatandaşların meraklı bakışları arasında otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Morguna kaldırıldı.

Haber Tarihi: 27 Eylül 2018 Perşembe 11:44
  1. Kaza

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Erdoğan mazlumların sesi Türkiye adaletin sembolü
    1. Erdoğan mazlumların sesi Türkiye..
    2. İbadi o komutanı görevden aldı!
    3. Galatasaray aradığı stoperi..
    4. Başkan Erdoğan'ın ziyareti, Almanya..
    5. AİHM'den son dakika terörist başı..
    6. BM’nin nabzı atmıyor
    7. Katil Netanyahu, Sisi şeytanını öve..
    8. Türkiye'de kasırgadan nereler..
    9. AİHM’den terör örgütü elebaşı Öcalan'a..
    10. YÖK’te FETÖ seferberliği
    11. CHP'den hibe uçak için kanun teklifi
    12. Bugünden itibaren çalışamayacaklar!..
    13. Adapazarı'nda evinin önündeki durakta..
    14. KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019..
    15. Antalya'da feci ölüm! 50 metre savruldu…
    16. Kaldırım'ın sırrı: Mykonos
    17. Rizespor-Fenerbahçe maçı ne zaman saat..
    18. Teröristbaşı Gülen'in "üç tay"..
    19. Süper Lig'de 7. haftanın hakemleri..
    20. Binyamin Netanyahu'dan Sisi'ye övgü..
    Fatih Altaylı: Ayılık yaptım özür dilerim
    Fatih Altaylı: Ayılık yaptım özür dilerim
    Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?
    Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?
    DGS başvuruları hangi tarihlerde yapılacak? Son dakik DGS haberleri
    DGS başvuruları hangi tarihlerde yapılacak? Son dakik DGS haberleri
    Şimdi de biyolojik saldırı altındayız
    Şimdi de biyolojik saldırı altındayız
    UEFA Uluslar Ligi fikstür
    UEFA Uluslar Ligi fikstür

    Günün Karikatürü

    27 Eylül 2018
    Kürsüye çıkıp Erdoğan'ın çağrısına destek verdi
    Kürsüye çıkıp Erdoğan'ın çağrısına destek verdi
    Emekliler ve çalışanlar dikkat! Emekliliğiniz iptal olabilir
    Emekliler ve çalışanlar dikkat! Emekliliğiniz iptal olabilir