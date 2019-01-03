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Antalya'da feci kaza! Anne baba öldü 7 yaşındaki çocuk ağır yaralı...

Antalya’nın Manavgat'ta meydana gelen trafik kazasında baba Mehmet Namal ve eşi Bedia Namal hayatını kaybetti oğulları 7 Yaşındaki Yusuf ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

03 Ocak 2019 Perşembe 16:17
Antalya'da feci kaza! Anne baba öldü 7 yaşındaki çocuk ağır yaralı...

Edinilen bilgiye göre, Alanya’nın Konaklı Mahallesi'nden 7 yaşındaki çocuklarını diyaliz tedavisi için Antalya merkeze götüren Mehmet Namal yönetimindeki 07 HR 044 plakalı otomobil, Çenger Mahallesi kavşağını geçtikten sonra D-400 Karayolu üzerinde bulunan üst geçidin beton direğine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobilin ön koltuğunda sıkışan Bedia Namal (28) olay yerinde hayatını kaybederken, araçtan fırlayıp refüjdeki çimlerin üzerine düşen Mehmet Namal kaldırıldığı hastanede öldü. 

Minik Yusuf ağır yaralı

Diyaliz hastası 7 yaşındaki oğulları Yusuf Namal ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Aracın kapısı ve üstü kesildi

Kazanın ardından olay yerine jandarma, trafik ve Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye biriminden kurtarma ekipleri sevk edildi. Bedia Namal’ın cansız bedeni, itfaiye ekibinin aracın kapısını ve üstünü kesmesinin ardından bulunduğu yerden çıkarıldı. Bedia Namal’ın cenazesi Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Manavgat Devlet Hastanesi morguna gönderildi

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 03 Ocak 2019 Perşembe 16:17
  1. Antalya
  2. antalya
  3. trafik kazası

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