Antalya'da feci kaza! 4 ölü, 2 yaralı Antalya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişinin hayatını kaybettiği ve 2 kişinin yaralandığı bildirildi.

Antalya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Akseki-Cevizli arasında sürücüleri ve plakaları henüz belirlemeyen iki otomobil çarpıştı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada 4 kişinin hayatını kaybettiği 2 kişinin de yaralandığı öğrenildi. Yaralılar ambulansla Akseki Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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