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Antalya'da feci kaza! 4 ölü, 2 yaralı

Antalya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişinin hayatını kaybettiği ve 2 kişinin yaralandığı bildirildi.

25 Eylül 2019 Çarşamba 08:44
Antalya'da feci kaza! 4 ölü, 2 yaralı

Antalya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Akseki-Cevizli arasında sürücüleri ve plakaları henüz belirlemeyen iki otomobil çarpıştı.

Kaza ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazada 4 kişinin hayatını kaybettiği 2 kişinin de yaralandığı öğrenildi.

Yaralılar ambulansla Akseki Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Haber Tarihi: 25 Eylül 2019 Çarşamba 08:44
  1. Antalya
  2. Akseki-Cevizli
  3. Kaza ihbarı
  4. Akseki Devlet Hastanesi
  5. kaza

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