Antalya’da feci kaza: 3 ölü, 2 yaralı
Antalya’nın Korkuteli ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında yaşları 20 ile 25 arasında değişen 3 genç hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.
Korkuteli istikametinden Antalya istikametine giden Can Çalışkan idaresindeki 20 UE 234 plakalı otomobil, Yazır Mahallesi’nde şerit ihlali yapınca karşı yönden gelen U.Ç. idaresindeki 07 AHK 721 plakalı hafif ticari araçla kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan sürücü Can Çalışkan (20), Melahat Şahin (19) ve Sezer Karadeniz (25) hayatını kaybetti.