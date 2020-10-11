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Aktüel Antalya'da evlenen veteriner çift nikah şekeri yerine mama dağıttı
Aktüel

Antalya'da evlenen veteriner çift nikah şekeri yerine mama dağıttı

Yeniakit Publisher
2020-10-11 15:49:51 -
Antalya'da evlenen veteriner çift nikah şekeri yerine mama dağıttı

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde evlenen veteriner çift, sokak hayvanları konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla davetlilere nikah şekeri yerine kedi ve köpek maması dağıttı.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi İç Hastalıklar Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi Aybars Akar ile Veteriner Hekim Özge Korkmaz, Alanya Kültür Merkezi'nde kıyılan nikahla dünyaevine girdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri alınarak kıyılan nikahtan sonra çift, süsledikleri köpekleriyle fotoğraf çektirdi.

Veteriner çift daha sonra davetlilere nikah şekeri yerine kedi ve köpek maması hediye etti.

Damat Aybars Akar, gazetecilere yaptığı açıklamada, sokak hayvanlarının da insan hayatının bir parçası olduğunu söyledi.

Bu özel ve mutlu günlerinde sokak hayvanları konusunda farkındalığı artırmayı amaçladıklarını dile getiren Akar, "Sokakta yaşayan canlıların biraz daha ilgiye ihtiyacı olduğunu göstermek için böyle bir şeye karar verdik. Zaten hayvanları sevdiğimiz için veteriner hekim olmaya karar vermiştik. Bu yönde çalışıyoruz. Bu yönde uğraşıyoruz. Böyle özel bir günde de buna atıf yapmazsak, eksik hissederdik. Dolayısıyla klasik bir nikah şekeri yerine mama dağıtmaya karar verdik." diye konuştu.

Davetliler çiçeği burnunda çifti örnek davranışı dolayısıyla kutladı.

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