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Aktüel Antalya'da evcil hayvan ürünleri fuarı açılacak
Aktüel

Antalya'da evcil hayvan ürünleri fuarı açılacak

Ulusal Fuarcılık Genel Müdürü Selçuk Çetin: - "2020'de sektörün ve tüm hayvan dostlarının dikkatini Antalya'ya çekmeyi amaçlıyoruz"

Yeniakit Publisher
2020-09-11 16:10:22 -
Antalya'da evcil hayvan ürünleri fuarı açılacak

ANTALYA (AA) - PETZOO Antalya Akdeniz Evcil Hayvan Ürünleri Fuarı, 17 Eylül'de kapılarını EXPO Antalya Fuar Alanı'nda ziyaretçilerine açacak.

Kedi, köpek, kuş, balık benzeri birçok evcil hayvan türüne dair yeni ürün ve hizmetlerin yer alacağı fuarda, mama, yem, oyuncak, kozmetik, bakım, destekleyici sağlık, temizlik ürünleri, kum, akvaryum, özel kıyafetler ve aksesuarlar hayvan sahiplerinin beğenisine sunulacak.

Organizasyonun kedi, köpek, ırk, pet kuaförleri yarışmaları, çeşitli şovlar, evcil hayvan defileleri ve derneklerle federasyonların düzenleyeceği özel etkinliklerle renkli görüntülere sahne olması bekleniyor.

PETZOO fuarlarının organizatörü Ulusal Fuarcılık Genel Müdürü Selçuk Çetin, Akdeniz Bölgesi'nde ilk defa evcil hayvan ürünleri fuarı düzenleyecek olmanın gururunu yaşadıklarını belirterek, "PETZOO Antalya Akdeniz Evcil Hayvan Ürünleri Fuarı ile 2020'de sektörün ve tüm hayvan dostlarının dikkatini Antalya'ya çekmeyi amaçlıyoruz." ifadesini kullandı.

Fuar, 4 gün açık kalacak.


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