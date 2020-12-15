Antalya'da ev ve işyerleri sular altında

Bazı araçların biriken sular nedeniyle yollarda kaldıkları görüldü. Kundu turizm merkezindeki bir pazar yerindeki çok sayıda işletme sular altında kaldı.



Belediye sahip çıkmıyor



Market sahibi İbrahim Halil Bulut, her yağmur yağdığında işletmesini su bastığını belirterek, “Her seferinde perişan oluyoruz. Belediyemizden tek ricamız burada bir altyapı çalışması yapılmasıdır. Bütün eşyalarımız su içinde” diye konuştu. Serhat Tunç da önceki yıllarda da aynı sorunu yaşadıklarını vurgulayarak, altyapı sorununun bir türlü çözülemediğini belirtti. Tunç, “yaklaşık 250 bin liralık zararım var” dedi.



Kaş’ta istinat duvarı çöktü



Kaş ilçesi Çerçiler Mahallesi’nde toprağın gevşemesi sonucu Habesos Evleri sitesine ait istinat duvarı çöktü. Olayda bir otomobil kullanılamaz hale geldi, 3 katlı evde hasar oluştu. Serik ilçesinde de sağanak nedeniyle tarım alanları ve seralar su altında kaldı. Çiftçiler, seralardaki mahsullerin zarar gördüğünü belirtti. Kumluca ilçesinde bazı köprülerde hasarlar oluştu. Ortaköy Mahallesi’nde ise bir araç sel sularına kapılarak sürüklendi.



Meteoroloji 4’üncü Bölge Müdürlüğü verilerine göre son 24 saatte, 2020 yılında Antalya’ya düşen en yüksek yağış miktarına ulaşıldı.