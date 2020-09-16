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Aktüel Antalya'da eski güreşçinin silahlı saldırı sonucu öldürülmesi
Aktüel

Antalya'da eski güreşçinin silahlı saldırı sonucu öldürülmesi

Olayla ilgili gözaltına alınan 14 şüpheliden 5'i tutuklandı, 9'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Yeniakit Publisher
2020-09-16 21:52:00 -
Antalya'da eski güreşçinin silahlı saldırı sonucu öldürülmesi

ANTALYA (AA) - Antalya'da eski güreşçi Hakkı Aygün'ün uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesiyle ilgili yakalanan 14 şüpheliden 5'i tutuklandı, 9'u adli kontrol şartıyla salıverildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, eski güreşçilerden Aygün'ün uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 14 şüpheli, emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 5'i çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 9'u ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Hakkı Aygün (25), Muratpaşa ilçesi Cebesoy Caddesi'nde 1 Eylül'de uğradığı silahlı saldırıda göğsünden vurularak yaşamını yitirmişti. Olay sonrası kaçan zanlı Umut Can F. yakalanmış ve çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklanmıştı. Soruşturma kapsamında 14 şüpheli daha gözaltına alınmıştı.

Hayatını kaybeden Aygün, 24 Mart 2018'de Eski Lara Yolu'ndaki bir kafenin önünde çıkan kavgada yanındaki pehlivan arkadaşıyla birlikte silahla yaralanmıştı.

Hakkı Aygün, 655'inci Kırkpınar Güreşleri'nde başaltı kategorisinde 2'nci olmuştu.

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