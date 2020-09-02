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Aktüel Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda özel okul sahibi tutuklandı
Aktüel

Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda özel okul sahibi tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-09-02 17:40:38 -
Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda özel okul sahibi tutuklandı

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kepez ilçesinde bir eve düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan özel okul sahibi şüpheli avukat, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, M.Ş'nin Hint keneviri ekip uyuşturucu madde sattığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Takip başlatan ekipler, şüphelinin Duacı Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenledi. Ekiplerin evde yaptığı aramada, 122 kök skunk bitkisi, 50 gram plaka esrar, 15 sentetik hap, 80 gram toz esrar, 150 gram kenevir tohumu ve kavanoz içerisinde 1 kilo 650 gram skunk ele geçirildi.

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Avukatlık yapan M.Ş'nin, aynı zamanda Antalya'da faaliyet gösteren özel bir okulun da sahibi olduğu öğrenildi.

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