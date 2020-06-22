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Aktüel

Antalya’da dört kişinin yaralandığı trafik kazasında can pazarı yaşandı

Antalya’da otomobille ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-22 16:41:15 -
Antalya’da dört kişinin yaralandığı trafik kazasında can pazarı yaşandı

Antalya’da otomobille ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Araçlardan çıkartılan sürücüler çimlerin üzerine alınıp ambulansın gelmesi beklendi. Dört yaralı olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastanelere sevk edildi.


Kaza, öğle saatlerinde Manavgat-Antalya D-400 Karayolu Evrenseki kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali Can Mizan’ın kullandığı 07 AZZ 72 plakalı otomobil, Evrenseki turizm bölgesinden gelen Metin Yıldırım’ın kullandığı 07 EYP 34 plakalı ticari araçla kavşakta çarpıştı.


Kazada, çarpışmanın şiddetiyle geldiği yöne dönerek duran otomobildeki 4 kişi yaralanırken, yaralılar çevredeki vatandaşlar tarafından hurdaya dönen otomobilden çıkarılarak refüjdeki çimlerin üzerine alındı.


Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Ali Can Mizan, otomobilde yolcu olarak bulunan Doğukan Uzun, Özcan Gülaydın ve Görkem Gülaydın 112 sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Manavgat’ta bulunan hastanelere kaldırıldı.

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