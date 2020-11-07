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Yerel Antalya'da dilenci yaşlı kadın okul önünde içki içti
Yerel

Antalya'da dilenci yaşlı kadın okul önünde içki içti

Antalya'da dilenci yaşlı kadın okul önünde, öğrencilerin yanında sigara ve içki içti. Çevredekilere aldırış etmeyen dilenci kadın içki şişesini de yola fırlattı.

Yeniakit Publisher
2020-11-07 18:00:00 - 2020-11-07 18:06:35

Antalya'da dilenci yaşlı kadın okul önünde, ders çalışan öğrencinin yanında sigara ve alkol içerken görüntülendi. Kadın, kutudan pet bardağa aktardığı alkolü içtikten sonra bardağı da fırlatıp okul önünden ayrıldı.

Okul önünde içki içti

Manavgat ilçesinde kızlarıyla birlikte daha önce dilencilik yaparken görüntülenen Dürdane U. isimli yaşlı kadın, Manavgat’ın merkezinde bulunan Çağlayan İlköğretim Okulunun giriş kapısında yanında ders çalışan öğrenciye aldırış etmeksizin alkol aldı.

Yaşlı kadın öğrencilerin ve velilerin derse girmek için beklediği sırada okulun diğer kapısının önünde kaldırıma oturup alkol alırken kameralara yakalandı.

Kutudaki alkolü çevredekilere aldırış etmeksizin pet bardağa doldurup içen kadın, bir anda bardağı fırlatıp kalktığı gibi Hisar camisi önünde kendisini bekleyen kızı ve torununun yanına gitti.

 

Oturduğu bankta bir taraftan cep telefonuyla görüşme yaparken diğer taraftan da sigara içmeyi ihmal etmeyen kadın bir süre sonra da pusetteki torunu ve kızı ile birlikte yoluna devam etti.

 

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