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Gündem Antalya'da deprem mi oldu? Son dakika Antalya'da deprem şiddeti kaç?
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Antalya'da deprem mi oldu? Son dakika Antalya'da deprem şiddeti kaç?

Antalya'da deprem mi oldu? Son dakika Antalya'da deprem şiddeti kaç? sorusu merak ediliyor. AFAD, saat 15.44'te Antalya'da deprem meydana geldi. Pek, Antalya'da deprem şiddeti kaç? Kayıp var mı?

Yeniakit Publisher
2020-12-05 16:05:00 -
Antalya'da deprem mi oldu? Son dakika Antalya'da deprem şiddeti kaç?

AFAD, saat 15.44'te Antalya'nın Gazipaşa ilçesi açıklarında 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Antalya deprem ile sallandı! Gelen son dakika haberine göre yaklaşık 10 saniye süren bir deprem meydana geldi. Adana, Antalya, Marmaris ve çevre ilçelerde hissedilen depremin ardından vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı. Kısa süre sonra AFAD deprem ile ilgili verileri paylaşarak depremin büyüklüğünün 5.2 olduğunu açıkladı.

AFAD ekipleri şuana kadar kendilerine gelen hasar bilgisi olmadığını aktardı.

Özellikle Antalya'nın Alanya, Manavgat, Aksu, Akseki, Gazipaşa ilçelerinde deprem kuvvetli şekilde hissedildi.

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