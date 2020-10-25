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Aktüel Antalya'da depoda çıkan yangın hasara yol açtı
Aktüel

Antalya'da depoda çıkan yangın hasara yol açtı

Yeniakit Publisher
2020-10-25 16:34:12 -
Antalya'da depoda çıkan yangın hasara yol açtı

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kepez ilçesinde bir mobilya atölyesinin deposunda çıkan yangın, hasara neden oldu.

Yükseliş Mahallesi'nde 3 katlı bir apartmanın bitişiğindeki üzeri tenteyle kapatılmış mobilya deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Depodan alevler yükseldiğini gören mahalle sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Dumandan etkilenen anne ile bebeği ambulansta sağlık kontrolünden geçirildi.

Sağlık ekibi, söndürme çalışmaları sırasında elinden yaralanan itfaiye erine de müdahalede bulundu.

Yangın, depo ve bitişikteki binayla bir otomobilde hasara yol açtı.

Motor bölümü yanarak kullanılamaz hale gelen otomobilin sahibi Mustafa Nazmi Aydın, üzüntü yaşadı.

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