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Antalya'da Demre- Kaş Karayolu'na kaya düştü!

Antalya'da şiddetli yağış nedeniyle Demre- Kaş Karayolu'nun 2'nci kilometresine dev bir kaya düştü.

06 Aralık 2018 Perşembe 10:32
Antalya'da Demre- Kaş Karayolu'na kaya düştü!

Antalya'da, Demre- Kaş karayolu, yağmurun etkisiyle düşen kaya nedeniyle bir süre ulaşıma kapandı.

Demre- Kaş karayoluna, sabah saatlerinde yağmurun etkisiyle kaya düştü. Karayolunun 2'nci kilometresinde toprağın yumuşaması nedeniyle yola yuvarlanan tonlarca ağırlığındaki kaya nedeniyle yol trafiğe kapandı. Sürücülerin haber vermesiyle bölgeye gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait iş makineleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmalarıyla kaya yolun dışına çıkarıldı. Yaklaşık 1 saat süreyle yol trafiğe kapalı kaldı.

Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 10:32
  1. Antalya
  2. Demre- Kaş karayolu
  3. Karayoluna kaya düştü

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