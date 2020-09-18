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Yerel Antalya’da daha önce böylesi görülmedi! Herkes telefona sarıldı
Yerel

Antalya’da daha önce böylesi görülmedi! Herkes telefona sarıldı

Antalya’da en sıcak Eylül ayı yaşanırken havada oluşan nem bulutları vatandaşların ilgisini çekti.

Yeniakit Publisher
2020-09-18 14:27:00 -
Antalya’da daha önce böylesi görülmedi! Herkes telefona sarıldı

Antalya’da son 75 yılın en nemli günleri yaşanırken yüzde 70’lere çıkan nem oranı havada bulutların oluşmasına neden oldu.

Bulutların kapladığı alanlar neredeyse Antalya’nın üzerini kapattı. Nem bulutları şehrin üzerindeyken en net görüntüler Tünektepe’den görüntülendi.

Türkiye’de turizmin başkenti olarak bilinen Antalya’da tuhaf bir görüntü meydana geldi.

Nem oranının aşırı yükselmesi nem bulutlarını ortaya çıkardı. Kenti kuşbaşı gören yerlerde turistler ve vatandaşlar. Fotoğraf çekme yarışına girdi. Hareket ettikleri de görünen bulutlar görüş mesafesini düşürdü. Konyaaltı plajı ise tamamen görünmez bir hal aldı.

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