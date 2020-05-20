Antalya’da çocuklar sahile akın etti

Antalya’da bir haftanın ardından yeniden sokağa çıkan 0-14 yaş arasındaki çocukların adresi Konyaaltı Sahili ve falezler üzerindeki parklar oldu. Denize inmek isteyen aileleri ve çocukları polisler uyardı.

Antalya’da yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle alınan önlemler kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 14 yaş altı çocuklar, istisna uygulanmasıyla ikinci kez sokağa çıktı. Hava sıcaklığının 31 derece ölçüldüğü turizm kenti Antalya’da çocuklar, saatin 11.00’i göstermesiyle dışarı çıktı. Aileleriyle dışarı çıkan çocukların adresi, park, sahil bandı ve falezler üzeri oldu. Sokağa çıkma kısıtlaması 4 saat kaldırılan çocuklar en çok bisiklet keyfi yaptı. Akdeniz Bulvarında paten kayan ve bisiklet kullanan çocuklar, açık havada oyun oynamanın tadını çıkardı. Açık olan fıskiyede bazı çocukların oynadığı görüldü. Deniz kıyısına yaklaşmak isteyen çocukları ve aileleri polis ekipleri uyardı.

Saatin dolmasıyla birlikle çocuklar anne ve babalarıyla evlerinin yolunu tuttu.

"Sadece izleyebiliyoruz"

Arkadaşlarıyla sahilde bisiklete binen 13 yaşındaki Beren Sert, "Bugüne kadar hep evdeydim. Bugün izinle dışarı çıktık. Arkadaşlarımla sahilde bisiklete biniyorum. Denize yakınız ama gidemiyoruz sadece izleyebiliyoruz. Sahil boyu gezip sonra evimize döneceğiz" dedi.

"Sanki sevgiliye ulaşacak gibiyiz ama gidemiyoruz"

6 yaşındaki oğlu Çınar Çınardere ile sahile gelen Dilek Çınardere ise, "Sahile geldik ama karşıya geçemiyoruz. Sahil bandı yasak sadece kaldırımda yürüyoruz. Biraz yürüyüş yapıp geri gideceğiz. Deniz açık değil. Denize yakınız, sanki sevgiliye ulaşacak gibiyiz ama gidemiyoruz" ifadelerine yer verdi.